Подписание контракта для транзита газа ожидается до 27 декабря, - Витренко

24 декабря, 2019, 17:40

Украинская сторона подготовила проекты контрактов о выплате Россией $3 млрд долга и для продолжения транзита российского газа через Украину в Европу

Об этом сообщил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко, передает Hromadske.

Он сказал, что 25 декабря у части международных адвокатов и юристов, причастных к выполнению обязательств Украины в рамках газовых договоренностей, будет выходной.

"Именно поэтому они сделают небольшую паузу в работе. Но до этой паузы мы уже успели выполнить "домашнее задание" - подготовили проекты контрактов, которые готовы к подписанию. 26 декабря команды Нафтогаза и Газпрома встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров", - сообщил Витренко .

Он добавил, что свой экземпляр договоров подготовила также российская сторона.

"Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом", - отметил исполнительный директор Нафтогаза.

Переговоры о подписании контрактов пройдут 26 декабря, а подписать все необходимые для транзита газа соглашения в Нафтогазе надеются до 27 декабря.

"Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря. Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных. Чтобы обеспечить транзитный контракт для Украины и не подвести наших европейских партнеров", - добавил Витренко.