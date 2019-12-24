Подписание контракта для транзита газа ожидается до 27 декабря, - Витренко
Об этом сообщил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко, передает Hromadske.
Он сказал, что 25 декабря у части международных адвокатов и юристов, причастных к выполнению обязательств Украины в рамках газовых договоренностей, будет выходной.
"Именно поэтому они сделают небольшую паузу в работе. Но до этой паузы мы уже успели выполнить "домашнее задание" - подготовили проекты контрактов, которые готовы к подписанию. 26 декабря команды Нафтогаза и Газпрома встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров", - сообщил Витренко .
Он добавил, что свой экземпляр договоров подготовила также российская сторона.
"Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом", - отметил исполнительный директор Нафтогаза.
Переговоры о подписании контрактов пройдут 26 декабря, а подписать все необходимые для транзита газа соглашения в Нафтогазе надеются до 27 декабря.
"Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря. Но если будет такая необходимость, работа будет продолжаться и на выходных. Чтобы обеспечить транзитный контракт для Украины и не подвести наших европейских партнеров", - добавил Витренко.
- 9 декабря Украина и Россия достигли принципиального соглашения о новом контракте по транзиту российского газа.
- 20 декабря стало известно, что Украина и Россия подписали протокол о транзите газа и урегулировании претензий.
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что цены на газ для населения будут уменьшены, если удастся заключить с Россией новый контракт о транзите.
- 21 декабря Алексей Оржель заявил, что договор о транзите газа между Украиной и Россией будет заключен на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет.
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