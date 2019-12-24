Обмен пленными: боевики "ДНР" обвинили Украину в изменении списков
24 декабря, 2019, 20:17
Боевики на оккупированном Донбассе обвинили украинскую сторону в нарушении соглашений по обмену удерживаемыми лицами из-за вычеркивания из списка обмена "сторонников ДНР "
Об этом заявила в соцсетполнях "уомоченный по правам человека ДНР" Дарья Морозова.
"Украинская сторона в одностороннем порядке изменила списки и вычеркнула находящихся сторонников республики из обменного процесса", - написала она.
Ранее СМИ сообщали о том, что Украина планирует передать боевикам "Л/ДНР" бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.
- Адвокатская совещательный группа, которая занимается делами Майдана, опубликовала обращение к президенту Владимиру Зеленскому о возможном обмена бывших "беркутовцев" в рамках договоренностей ТКГ.
- Прокурор по делу расстрелов на Майдане Алексей Донской отрицал, что сторона обвинения будет ходатайствовать в суде об освобождении из СИЗО пятерых бывших беркутовцев.
Читайте также
-
22 декабря, 2019 Откуда взялись дыры в украинском бюджете?
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-
-
18 декабря, 2019 Виталий Портников: Кремль придумал новый шантаж
Читайте также
-
19 декабря, 2019 Десять лучших украинских книг 2019 года
-
19 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин сорвал обмен не просто так
-