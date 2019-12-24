Обмен пленными: боевики "ДНР" обвинили Украину в изменении списков

24 декабря, 2019, 20:17

Боевики на оккупированном Донбассе обвинили украинскую сторону в нарушении соглашений по обмену удерживаемыми лицами из-за вычеркивания из списка обмена "сторонников ДНР "

Об этом заявила в соцсетполнях "уомоченный по правам человека ДНР" Дарья Морозова.

"Украинская сторона в одностороннем порядке изменила списки и вычеркнула находящихся сторонников республики из обменного процесса", - написала она.

Ранее СМИ сообщали о том, что Украина планирует передать боевикам "Л/ДНР" бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.