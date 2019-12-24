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Espreso.tvОбществоОбмен пленными: боевики "ДНР" обвинили Украину в изменении списков

Обмен пленными: боевики "ДНР" обвинили Украину в изменении списков

Боевики на оккупированном Донбассе обвинили украинскую сторону в нарушении соглашений по обмену удерживаемыми лицами из-за вычеркивания из списка обмена "сторонников ДНР "

Об этом заявила в соцсетполнях "уомоченный по правам человека ДНР" Дарья Морозова.

"Украинская сторона в одностороннем порядке изменила списки и вычеркнула находящихся сторонников республики из обменного процесса", - написала она.

Ранее СМИ сообщали о том, что Украина планирует передать боевикам "Л/ДНР" бывших "беркутовцев", обвиняемых в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014 года.

  • Адвокатская совещательный группа, которая занимается делами Майдана, опубликовала обращение к президенту Владимиру Зеленскому о возможном обмена бывших "беркутовцев" в рамках договоренностей ТКГ.
  • Прокурор по делу расстрелов на Майдане Алексей Донской отрицал, что сторона обвинения будет ходатайствовать в суде об освобождении из СИЗО пятерых бывших беркутовцев.
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