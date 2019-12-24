Коноплянка показал, как отдыхает в Дубае
24 декабря, 2019, 13:13
Футболист Евгений Коноплянка поделился с болельщиками ярким фото из Дубаи, где проводит зимний отпуск
Об этом футболист сообщил в instagram.
30-летний полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка активно проводит время в Дубае во время зимнего перерыва в чемпионате Украины.
Хватает вингеру и времени для шуток и юмора, Коноплянка сделал фото на фоне яхт и посоветовался с подписчиками, какую ему выбрать.
"Какую взять?", - написал полузащитник под фото.
В нынешнем сезоне Коноплянка провел за "Шахтер" 14 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.
описание, распространенный Yevhen Konoplyanka (@ konoplyanka.official)
- 17 декабря футболист "Шахтера" Евгений Коноплянка заявил, что команда была не готова играть в плей-офф Лиги чемпионов и имеет больше шансов на успех в Лиге Европы.
- 11 декабря в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл итальянской "Аталанте" со счетом 0: 3 и вылетел в Лигу Европы.
- 16 Декабря, стало известно, что по результатам жеребьевки Лиги Европы, в 1/16 финала "Шахтер" встретится с португальской "Бенфикой" .
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