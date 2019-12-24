Коноплянка показал, как отдыхает в Дубае

24 декабря, 2019, 13:13

Футболист Евгений Коноплянка поделился с болельщиками ярким фото из Дубаи, где проводит зимний отпуск

Об этом футболист сообщил в instagram.

30-летний полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Евгений Коноплянка активно проводит время в Дубае во время зимнего перерыва в чемпионате Украины.

Хватает вингеру и времени для шуток и юмора, Коноплянка сделал фото на фоне яхт и посоветовался с подписчиками, какую ему выбрать.

"Какую взять?", - написал полузащитник под фото.

В нынешнем сезоне Коноплянка провел за "Шахтер" 14 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.