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Espreso.tvСпортЛига Европы: определился соперник "Шахтера" в 1/16 финала

Лига Европы: определился соперник "Шахтера" в 1/16 финала


фото: twitter
По результатам жеребьевки Лиги Европы, в 1/16 финала донецкий "Шахтер" встретится с португальской "Бенфикой"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы

16 декабря

Ньон, Швейцария

"Шахтер" (Украина) - "Бенфика" (Португалия)

Матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 20 и 27 февраля.

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