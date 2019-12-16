Лига Европы: определился соперник "Шахтера" в 1/16 финала
16 декабря, 2019, 14:27
По результатам жеребьевки Лиги Европы, в 1/16 финала донецкий "Шахтер" встретится с португальской "Бенфикой"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы
16 декабря
Ньон, Швейцария
"Шахтер" (Украина) - "Бенфика" (Португалия)
Матчи 1/16 финала Лиги Европы пройдут 20 и 27 февраля.
Shakhtar Donetsk v Benfica #UELdraw pic.twitter.com/EDKcyvu8LP- UEFA Europa League (@EuropaLeague) 16 декабря 2019 г.
- 11 декабря в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл итальянской "Аталанте" со счетом 0: 3 и вылетел в Лигу Европы.
- Вечером 13 декабря после 6-го тура группового раунда Лиги Европы определились все участники 1/16 финала турнира .
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