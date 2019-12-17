Коноплянка нашел позитив в провале "Шахтера" в Лиге чемпионов
17 декабря, 2019, 13:03
Футболист "Шахтера" Евгений Коноплянка заявил, что команда была не готова играть в плей-офф Лиги чемпионов и имеет больше шансов на успех в Лиге Европы
Об этом сообщает "Профутбол" .
По словам Коноплянки, "Шахтер" был не готов к 1/8 финалу Лиги чемпионов и будет лучше, если команда дойдет до полуфинала Лиги Европы.
"Может быть, это и к лучшему. Возможно, мы не были готовы в 1/8 финала Лиги чемпионов. Будет правильнее, если мы дойдем до полуфинала Лиги Европы. Это будет приятнее, чем вылететь в 1/8. Нужно позитивно смотреть на вещи и стремиться как можно дальше пройти в Лиге Европы. в первой части сезона "Шахтер" провел больше хороших игр, чем негативных ", - сказал Коноплянка.
- 11 декабря в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл итальянской "Аталанте" со счетом 0: 3 и вылетел в Лигу Европы.
- 16 Декабря, стало известно, что по результатам жеребьевки Лиги Европы, в 1/16 финала "Шахтер" встретится с португальской "Бенфикой" .
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