Коноплянка нашел позитив в провале "Шахтера" в Лиге чемпионов

17 декабря, 2019, 13:03

Футболист "Шахтера" Евгений Коноплянка заявил, что команда была не готова играть в плей-офф Лиги чемпионов и имеет больше шансов на успех в Лиге Европы

Об этом сообщает "Профутбол" .

По словам Коноплянки, "Шахтер" был не готов к 1/8 финалу Лиги чемпионов и будет лучше, если команда дойдет до полуфинала Лиги Европы.

"Может быть, это и к лучшему. Возможно, мы не были готовы в 1/8 финала Лиги чемпионов. Будет правильнее, если мы дойдем до полуфинала Лиги Европы. Это будет приятнее, чем вылететь в 1/8. Нужно позитивно смотреть на вещи и стремиться как можно дальше пройти в Лиге Европы. в первой части сезона "Шахтер" провел больше хороших игр, чем негативных ", - сказал Коноплянка.