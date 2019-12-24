Двое украинцев попали в сборную самых перспективных футболистов Европы
Об этом сообщает журналист David Fernandez y twitter.
Испанское издание Radio Marca традиционно, в конце декабря, обнародовало символическую сборную самых перспективных футболистов Европы.
В 2019 году среди лучших оказались сразу двое украинцев: левый защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко и центрбэк донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь.
Также в сборной присутствует один из самых ярких нападающих нынешней Лиги чемпионов Эрлинг Холланд, звезда мадридского "Атлетико" Жоау Феликс и надежда итальянского футбола Сандро Тонала.
В этом сезоне Бондарь провел 7 матчей за донецкий "Шахтер" и забил 1 гол, а также стал чемпионом мира в составе сборной Украины U19, где был ее капитаном. Трансферная стоимость футболиста согласно Transfermarkt составляет 700 тыс. евро.
Виталий Миколенко в сезоне 2019/20 провел 25 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Трансферная стоимость футболиста согласно Transfermarkt составляет 6 млн евро.
Once ideal de la sección #Hypeando de @Marcador en 2019:- David Fernández (@DavidFer_) 22 декабря 2019 г.
Ramsdale
R. James
Queirós
Bondar
Mykolenko
D. James
Rice
Tonali
Malen
João Félix
Håland
Edad media: 20 años y 237 días.
DT: Frank Lampard (41).
Infografía cortesía de @ franglez95 : pic.twitter.com/EBHzv1ChVk
- 2 декабря в символическую сборную чемпионата Украины по версии премии "Футбольные звезды 2019", попали только футболисты киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" .
- Также 2 декабря главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко был признан лучшим тренером 2019 года по версии премии "Футбольные звезды Украины".
- 2 декабря защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко признан лучшим молодым игроком 2019 года по версии премии "Футбольные звезды Украины.
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