Двое украинцев попали в сборную самых перспективных футболистов Европы

24 декабря, 2019, 14:06

Украинские защитники Виталий Миколенко и Валерий Бондарь попали в символическую сборную самых перспективных футболистов Европы по версии Radio Marca

Об этом сообщает журналист David Fernandez y twitter.

Испанское издание Radio Marca традиционно, в конце декабря, обнародовало символическую сборную самых перспективных футболистов Европы.

В 2019 году среди лучших оказались сразу двое украинцев: левый защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко и центрбэк донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь.

Также в сборной присутствует один из самых ярких нападающих нынешней Лиги чемпионов Эрлинг Холланд, звезда мадридского "Атлетико" Жоау Феликс и надежда итальянского футбола Сандро Тонала.

В этом сезоне Бондарь провел 7 матчей за донецкий "Шахтер" и забил 1 гол, а также стал чемпионом мира в составе сборной Украины U19, где был ее капитаном. Трансферная стоимость футболиста согласно Transfermarkt составляет 700 тыс. евро.

Виталий Миколенко в сезоне 2019/20 провел 25 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Трансферная стоимость футболиста согласно Transfermarkt составляет 6 млн евро.