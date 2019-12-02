Футбольные звезды Украины: символическая сборная УПЛ
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня проходит самая престижная украинская церемония "Футбольные звезды Украины", совместный проект Украинской ассоциации футбола и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов.
Символическая сборная УПЛ 2019, по версии премии "Футбольные звезды Украины": Андрей Пятов ( "Шахтер), Александр Караваев (" Динамо "), Никита Бурда (" Динамо "), Николай Матвиенко ("Динамо "), Виталий Миколенко ( "Динамо"), Тайсон ( "Шахтер"), Тарас Степаненко ( "Шахтер"), Виталий Буяльский ( "Динамо"), Марлос ( "Шахтер"), Виктор Цыганков ( "Динамо"), Жуниор Мораес ( "Шахтер").
В нынешнем сезоне чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" идет на первой строчке и имеет в активе 44 очка, киевское "Динамо" второе, у столичного клуба 33 зачетных пункта.
- Также, 2 декабря главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко лучший тренер 2019-го года по версии премии "Футбольные звезды Украины".
- 2 декабря защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко лучший молодой игрок 2019-го года по версии премии "Футбольные звезды Украины.
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