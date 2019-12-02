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Espreso.tvСпортФутбольные звезды Украины: символическая сборная УПЛ

Футбольные звезды Украины: символическая сборная УПЛ


фото: shakhtar.com
В символическую сборную чемпионата Украины по версии премии "Футбольные звезды 2019" попали только футболисты киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня проходит самая престижная украинская церемония "Футбольные звезды Украины", совместный проект Украинской ассоциации футбола и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов.

Символическая сборная УПЛ 2019, по версии премии "Футбольные звезды Украины": Андрей Пятов ( "Шахтер), Александр Караваев (" Динамо "), Никита Бурда (" Динамо "), Николай Матвиенко ("Динамо "), Виталий Миколенко ( "Динамо"), Тайсон ( "Шахтер"), Тарас Степаненко ( "Шахтер"), Виталий Буяльский ( "Динамо"), Марлос ( "Шахтер"), Виктор Цыганков ( "Динамо"), Жуниор Мораес ( "Шахтер").

В нынешнем сезоне чемпионата Украины по футболу донецкий "Шахтер" идет на первой строчке и имеет в активе 44 очка, киевское "Динамо" второе, у столичного клуба 33 зачетных пункта.

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