Футбольные звезды Украины: Шевченко признан лучшим тренером года

2 декабря, 2019, 20:50

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко лучший тренер 2019-го года по версии премии "Футбольные звезды Украины"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сегодня проходит самая престижная украинская церемония "Футбольные звезды Украины", совместный проект Украинской ассоциации футбола и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов.

Победу в номинации лучший специалист года получил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Ранее эту награду дважды получал Юрий Вернидуб, и однажды Пауло Фонсека.

Под руководством Андрея Шевченко сборная Украины провела 27 матчей, из них 15 победных