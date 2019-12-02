Футбольные звезды Украины: Шевченко признан лучшим тренером года
2 декабря, 2019, 20:50
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко лучший тренер 2019-го года по версии премии "Футбольные звезды Украины"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Сегодня проходит самая престижная украинская церемония "Футбольные звезды Украины", совместный проект Украинской ассоциации футбола и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов.
Победу в номинации лучший специалист года получил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Ранее эту награду дважды получал Юрий Вернидуб, и однажды Пауло Фонсека.
Под руководством Андрея Шевченко сборная Украины провела 27 матчей, из них 15 победных
- 2 декабря защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко лучший молодой игрок 2019-го года по версии премии "Футбольные звезды Украины.
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