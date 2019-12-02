 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФутбольные звезды Украины: Шевченко признан лучшим тренером года

Футбольные звезды Украины: Шевченко признан лучшим тренером года


фото: footballua.tv
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко лучший тренер 2019-го года по версии премии "Футбольные звезды Украины"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сегодня проходит самая престижная украинская церемония "Футбольные звезды Украины", совместный проект Украинской ассоциации футбола и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов.

Победу в номинации лучший специалист года получил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Ранее эту награду дважды получал Юрий Вернидуб, и однажды Пауло Фонсека.

Под руководством Андрея Шевченко сборная Украины провела 27 матчей, из них 15 победных

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

2 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

2 декабря, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать