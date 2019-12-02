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Espreso.tvСпортФутбольные звезды Украины: Миколенко признан лучшим молодым игроком года

Футбольные звезды Украины: Миколенко признан лучшим молодым игроком года


фото: fcdynamo.kiev.ua
Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко лучший молодой игрок 2019-го года по версии премии "Футбольные звезды Украины"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня проходит самая престижная украинская церемония "Футбольные звезды Украины", совместный проект Украинской ассоциации футбола и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов.

Победу в номинации лучший молодой футболист года (до 21 года) получил защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Виталий Миколенко. Ранее эту награду дважды получал Виктор Цыганков, и однажды Виктор Коваленко.

В этом сезоне Миколенко провел 21 матч, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

 

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