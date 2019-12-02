Футбольные звезды Украины: Миколенко признан лучшим молодым игроком года
2 декабря, 2019, 19:49
Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко лучший молодой игрок 2019-го года по версии премии "Футбольные звезды Украины"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня проходит самая престижная украинская церемония "Футбольные звезды Украины", совместный проект Украинской ассоциации футбола и Всеукраинской ассоциации футболистов-профессионалов.
Победу в номинации лучший молодой футболист года (до 21 года) получил защитник сборной Украины и киевского "Динамо" Виталий Миколенко. Ранее эту награду дважды получал Виктор Цыганков, и однажды Виктор Коваленко.
В этом сезоне Миколенко провел 21 матч, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.
- 21 ноября футболист сборной Украины Виталий Миколенко вошел в символическую сборную отборочного турнира чемпионата Европы-2020 .
Читайте также
-
2 декабря, 2019 Виталий Портников: Володин не угрожает, а предупреждает
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-
-
Читайте также
-
1 декабря, 2019 Магические 73%, падение рейтингов Зеленского и российский газ
-
-