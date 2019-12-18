Чемпионат Италии: Буффон повторил невероятный рекорд Мальдини

18 декабря, 2019, 21:58

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон провел свой 647-й матч в чемпионате Италии, по этому показателю голкипер сравнялся с легендарным защитником "Милана" Паоло Мальдини

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на sport.ua.

В 17-м туре чемпионата Италии по футболу туринский "Ювентус" в гостях победил "Сампдорию". Матч в Генуе завершился победой "зебр" со счетом 2:1.

Эта встреча стала уникальной для голкипера "Юве" Джанлуиджи Буффона: для него это 647-й матч в национальном чемпионате, по этому показателю 41-летний вратарь сравнялся со знаменитым защитником "Милана" Паоло Мальдини. Уже в следующем матче Буффон может стать единоличным рекордсменом турнира.

Из 647 матчей: 168 Буффон провел в "Парме", за которую он выступал в 1995-2001 годах; остальные 479 матчей итальянец сыграл в составе "Ювентуса".