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Espreso.tvСпорт"Ювентус" сенсационно проиграл "Лацио" в матче за Суперкубок Италии

"Ювентус" сенсационно проиграл "Лацио" в матче за Суперкубок Италии


фото: REUTERS
В матче за Суперкубок Италии "Ювентус" неожиданно уступил "Лацио"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

В матче, который проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) автором первого гола стал полузащитник "Лацио" Луис Альберто, который отличился на 16-й минуте. Перед свистком на перерыв счет сравнял нападающий "Ювентуса" Дибала.

На 73-й минуте полузащитник Лулич вывел римлян вперед. В компенсированное арбитром время еще один мяч в ворота туринцев отправил полузащитник "Лацио" Данило Катальди.

"Лацио" победил "Ювентус" 3:1 и выиграл Суперкубок Италии в пятый раз в истории.

Суперкубок Италии

финал

22 декабря

"Ювентус" - "Лацио" 1:3

Голы: Дибала, 45 - Альберто, 16 Лулич, 73, Катальди, 90+4

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