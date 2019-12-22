"Ювентус" сенсационно проиграл "Лацио" в матче за Суперкубок Италии
22 декабря, 2019, 21:33
В матче за Суперкубок Италии "Ювентус" неожиданно уступил "Лацио"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В матче, который проходил в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) автором первого гола стал полузащитник "Лацио" Луис Альберто, который отличился на 16-й минуте. Перед свистком на перерыв счет сравнял нападающий "Ювентуса" Дибала.
На 73-й минуте полузащитник Лулич вывел римлян вперед. В компенсированное арбитром время еще один мяч в ворота туринцев отправил полузащитник "Лацио" Данило Катальди.
"Лацио" победил "Ювентус" 3:1 и выиграл Суперкубок Италии в пятый раз в истории.
Суперкубок Италии
финал
22 декабря
"Ювентус" - "Лацио" 1:3
Голы: Дибала, 45 - Альберто, 16 Лулич, 73, Катальди, 90+4
- Напомним, 1 декабря в 14-м туре чемпионата Италии "Ювентус" не смог переиграть на своем поле "Сассуоло" из нижней части турнирной таблицы.
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