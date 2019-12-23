"Динамо" вернуло нападающего "Зари" из аренды

23 декабря, 2019, 16:41

Нападающий Назарий Русин, который последние полгода выступал на правах аренды за луганскую "Зарю", возвращается в "Динамо"

Об этом киевский клуб сообщает в facebook.

Пока "Динамо" ждет решения вопросов относительно ситуации с допинг-скандалом Артема Беседина, клуб воспользовался опцией досрочного возвращения нападающего Назария Русина с "Зари", где футболист провел последние полгода в аренде, форвард поедет на зимние сборы с первой командой.

Русин выступал в составе "Зари" с начала нынешнего сезона. Он провел 17 матчей, забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.