"Динамо" вернуло нападающего "Зари" из аренды
23 декабря, 2019, 16:41
Нападающий Назарий Русин, который последние полгода выступал на правах аренды за луганскую "Зарю", возвращается в "Динамо"
Об этом киевский клуб сообщает в facebook.
Пока "Динамо" ждет решения вопросов относительно ситуации с допинг-скандалом Артема Беседина, клуб воспользовался опцией досрочного возвращения нападающего Назария Русина с "Зари", где футболист провел последние полгода в аренде, форвард поедет на зимние сборы с первой командой.
Русин выступал в составе "Зари" с начала нынешнего сезона. Он провел 17 матчей, забил 7 мячей и отдал 4 результативные передачи.
- 21 декабря, из-за обвинений нападающего "Динамо" Артема Беседина в применении допинга, киевский клуб досрочно вернет форварда Назария Русина из аренды в "Заре".
- 20 декабря, стало известно, что нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест после матча против шведского "Мальме" и отстранен от футбольной деятельности.
- "Динамо" отреагировало на скандал, связанный с положительным допинг-тестом нападающего Артема Беседина.
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