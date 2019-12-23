"Динамо" может купить нападающего из первой лиги
23 декабря, 2019, 11:44
В связи с дисквалификацией Артема Беседина, киевское "Динамо" активно ищет нападающего для глубины состава. Кроме возвращения из аренды Назария Русина, столичному клубу нужен еще один нападающий.
Нападающий "Ингула" Ника Сичинава вошел в сферу интересов киевского "Динамо", столичный клуб готов выложить за перволигового форварда 750 тыс. евро
Об этом сообщает Футбол газета .
В связи с дисквалификацией Артема Беседина, киевское "Динамо" активно ищет нападающего для глубины состава. Кроме возвращения из аренды Назария Русина, столичному клубу нужен еще один нападающий.
В сферу интересов "Динамо" вошел лучший бомбардир первой лиги, нападающий "Ингула" Ника Сичинава. Киевляне готовы заплатить за 25-летнего грузина 750 тыс евро, решение по трансферу примет президент клуба Владимир Поворознюк.
В нынешнем сезоне Сичинава провел 15 матчей, и забил 13 голов.
- 21 декабря, из-за обвинений нападающего "Динамо" Артема Беседина в применении допинга, киевский клуб досрочно вернет форварда Назария Русина по аренде в "Заре".
- 20 декабря, стало известно, что нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин провалил допинг-тест после матча против шведского "Мальме" , и отстранен от футбольной деятельности.
- "Динамо" отреагировало на скандал , связанный с положительным допинг-тестом нападающего Артема Беседина.
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