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Espreso.tvСпорт"Динамо" может купить нападающего из первой лиги

"Динамо" может купить нападающего из первой лиги


фото: fc-ap.com
Нападающий "Ингула" Ника Сичинава вошел в сферу интересов киевского "Динамо", столичный клуб готов выложить за перволигового форварда 750 тыс. евро

Об этом сообщает Футбол газета .

В связи с дисквалификацией Артема Беседина, киевское "Динамо" активно ищет нападающего для глубины состава. Кроме возвращения из аренды Назария Русина, столичному клубу нужен еще один нападающий.

В сферу интересов "Динамо" вошел лучший бомбардир первой лиги, нападающий "Ингула" Ника Сичинава. Киевляне готовы заплатить за 25-летнего грузина 750 тыс евро, решение по трансферу примет президент клуба Владимир Поворознюк.

В нынешнем сезоне Сичинава провел 15 матчей, и забил 13 голов.

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