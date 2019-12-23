"Динамо" может купить нападающего из первой лиги

23 декабря, 2019, 11:44

Нападающий "Ингула" Ника Сичинава вошел в сферу интересов киевского "Динамо", столичный клуб готов выложить за перволигового форварда 750 тыс. евро

Об этом сообщает Футбол газета .

В связи с дисквалификацией Артема Беседина, киевское "Динамо" активно ищет нападающего для глубины состава. Кроме возвращения из аренды Назария Русина, столичному клубу нужен еще один нападающий.



В сферу интересов "Динамо" вошел лучший бомбардир первой лиги, нападающий "Ингула" Ника Сичинава. Киевляне готовы заплатить за 25-летнего грузина 750 тыс евро, решение по трансферу примет президент клуба Владимир Поворознюк.

В нынешнем сезоне Сичинава провел 15 матчей, и забил 13 голов.