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Espreso.tvОбществоКрымский блогер Гайворонский находится в тюрьме для иностранцев в Краснодарском крае

Крымский блогер Гайворонский находится в тюрьме для иностранцев в Краснодарском крае


фото: fb
Ялтинский блогер и журналист Евгений Гайворонский находится в "тюрьме для иностранцев" в Краснодарском крае РФ

Об этом он сам сообщил Крым.Реалии.

"Нахожусь в тюрьме для иностранцев в Краснодарском крае. Что дальше, пока не знаю. В Крыму угрожали вывезти в "ДНР"для расправы. Но, зная насколько больные на голову чиновники и силовики в России - это реальная угроза. Надеюсь, что спасет огласка в СМИ и усилия МИД Украины. Консул со мной связался, обещает помочь. Надеюсь, он поможет, чтобы я именно в Украину попал ", - сообщил Гайворонский.

Подтверждения этой информации из других источников нет. Ни в крымских, ни в российских силовых ведомствах эти данные не комментируют.

  • Подконтрольный оккупантам городской суд Ялты решил признать незаконными документы , по которым блогеру и журналисту Евгению Гайворонскому выдали паспорт гражданина РФ.
  • В оккупированном Крыму ялтинского блогера и журналиста Евгения Гайворонского силовики увезли в Массандровский отдел полиции.
  • "Ялтинский городской суд" принял решение о принудительной депортации журналиста Евгения Гайворонского из Крыма на материковую часть Украины.
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