Крымский блогер Гайворонский находится в тюрьме для иностранцев в Краснодарском крае

23 декабря, 2019, 16:22

Ялтинский блогер и журналист Евгений Гайворонский находится в "тюрьме для иностранцев" в Краснодарском крае РФ

Об этом он сам сообщил Крым.Реалии.

"Нахожусь в тюрьме для иностранцев в Краснодарском крае. Что дальше, пока не знаю. В Крыму угрожали вывезти в "ДНР"для расправы. Но, зная насколько больные на голову чиновники и силовики в России - это реальная угроза. Надеюсь, что спасет огласка в СМИ и усилия МИД Украины. Консул со мной связался, обещает помочь. Надеюсь, он поможет, чтобы я именно в Украину попал ", - сообщил Гайворонский.

Подтверждения этой информации из других источников нет. Ни в крымских, ни в российских силовых ведомствах эти данные не комментируют.