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Espreso.tvОбщество"Крымский суд" принял решение о депортации Гайворонского на материковую часть Украины, - адвокат

"Крымский суд" принял решение о депортации Гайворонского на материковую часть Украины, - адвокат

"Ялтинский городской суд" принял решение о принудительной депортации журналиста Евгения Гайворонского из Крыма на материковую часть Украины

Об этом сообщает издание Ґрати со ссылкой на адвоката Алексея Ладена.

Сотрудники полиции задержали Гайворонского сегодня, изъяли у него российский паспорт и телефон, и доставили в Ливадийский отдел, откуда к вечеру отвезли в суд. Гайворонского обвинили в административном нарушении пребывания "на территории России" (в оккупированном Крыму) без подтверждающих документов. Санкция статьи предусматривает штраф и обязательную депортацию.

Депортация Гайворонского должна состояться сразу после вступления судебного решения в силу. Адвокат Алексей Ладен рассказал, что будет обжаловать решение в апелляции - до этого блогера направят в центр временного содержания иностранных граждан в Краснодарском крае.

  • Подконтрольный оккупантам городской суд Ялты решил признать незаконными документы, по которым блогеру и журналисту Евгению Гайворонскому выдали паспорт гражданина РФ.
  • В оккупированном Крыму ялтинского блогера и журналиста Евгения Гайворонского силовики увезли в Массандровский отдел полиции.
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