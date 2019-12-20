"Крымский суд" принял решение о депортации Гайворонского на материковую часть Украины, - адвокат

20 декабря, 2019, 23:04

"Ялтинский городской суд" принял решение о принудительной депортации журналиста Евгения Гайворонского из Крыма на материковую часть Украины

Об этом сообщает издание Ґрати со ссылкой на адвоката Алексея Ладена.

Сотрудники полиции задержали Гайворонского сегодня, изъяли у него российский паспорт и телефон, и доставили в Ливадийский отдел, откуда к вечеру отвезли в суд. Гайворонского обвинили в административном нарушении пребывания "на территории России" (в оккупированном Крыму) без подтверждающих документов. Санкция статьи предусматривает штраф и обязательную депортацию.

Депортация Гайворонского должна состояться сразу после вступления судебного решения в силу. Адвокат Алексей Ладен рассказал, что будет обжаловать решение в апелляции - до этого блогера направят в центр временного содержания иностранных граждан в Краснодарском крае.