Ялтинский суд признал незаконными документы, по которым блогер Гайворонский получил российское гражданство

12 ноября, 2019, 19:31

Подконтрольный оккупантам городской суд Ялты решил признать незаконными документы, по которым блогеру и журналисту Евгению Гайворонскому выдали паспорт гражданина РФ

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Как сообщил Гайворонский, аннулировать паспорт требовала полиция. При этом блогер утверждает, что 27 марта сам подал заявление об аннулировании своего российский паспорта.

Он объяснил это тем, что "присоединение Крыма к России нарушило п.4 ст.15 Конституции России о верховенстве международного права над внутренним и нарушило Будапештский меморандум, согласно которому Россия - гарант территориальной целостности Украины, включая Крым и Донбасс".

"И то, что по ФЗ-62 о гражданстве нет оснований считать крымчан россиянами. России болезненен такой отказ, и они уже в июне и августе силами МВД и Следкома Крыма решили меня лишить гражданства за "подделку документов", хотя я раньше потребовал аннулировать паспорт России. Интересно, что на суд не явился ключевой свидетель - юрист Стасюк, который массово изготавливал документы для паспортов России. Я потребовал на суде привлечь к ответственности ФМС и ФСБ за халатность и содействие в массовой незаконной паспортизации Крыма. Решение еще не вступило в силу", - сообщил Гайворонский.

Украинская власть не признает российские паспорта, выданные жителям оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма.