Журналиста Гайворонского в Крыму снова задержали полицейские
20 декабря, 2019, 15:40
В оккупированном Крыму ялтинского блогера и журналиста Евгения Гайворонского силовики увезли в Массандровский отдел полиции
Об этом сообщают Крым.Реалии.
Данную информацию также подтвердила подруга Гайворонского Людовика Пападопулу. Причина таких действий неизвестна.
По неофициальной информации, журналиста отвезли в полицию для сдачи "российского паспорта". Ожидается приезд адвоката.
Комментарии местных правоохранителей относительно инцидента отсутствуют.
- Ялтинский журналист и блогер Евгений Гайворонский 6 ноября вышел из симферопольского изолятора временного содержания.
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