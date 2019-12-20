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Espreso.tvОбществоЖурналиста Гайворонского в Крыму снова задержали полицейские

Журналиста Гайворонского в Крыму снова задержали полицейские


фото: fb
В оккупированном Крыму ялтинского блогера и журналиста Евгения Гайворонского силовики увезли в Массандровский отдел полиции

Об этом сообщают Крым.Реалии.

Данную информацию также подтвердила подруга Гайворонского Людовика Пападопулу. Причина таких действий неизвестна.

По неофициальной информации, журналиста отвезли в полицию для сдачи "российского паспорта". Ожидается приезд адвоката.

Комментарии местных правоохранителей относительно инцидента отсутствуют.

  • Ялтинский журналист и блогер Евгений Гайворонский 6 ноября вышел из симферопольского изолятора временного содержания.
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