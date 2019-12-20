"Милан" нацелился на "нового Шевченко"

20 декабря, 2019, 11:25

Итальянский "Милан" сделал предложение нападающему австрийского "Зальцбурга" Эрлингу Холланду

Об этом сообщает Sky Sport.

Итальянский "Милан" предложил норвежском нападающему австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холланд 5-летний контракт с зарплатой размером в 5,5 млн евро за сезон. Переговоры клуб ведет с агентом футболиста Мино Райолой.

Сам 19-летний нападающий намерен перейти в английский "Манчестер Юнайтед". Сумма трансфера может составить 30 млн евро.

В нынешнем сезоне Холланд провел 22 матча, забил 28 мячей и отдал 7 результативных передач.