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Espreso.tvСпорт"Милан" нацелился на "нового Шевченко"

"Милан" нацелился на "нового Шевченко"


фото: twitter
Итальянский "Милан" сделал предложение нападающему австрийского "Зальцбурга" Эрлингу Холланду

Об этом сообщает Sky Sport.

Итальянский "Милан" предложил норвежском нападающему австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холланд 5-летний контракт с зарплатой размером в 5,5 млн евро за сезон. Переговоры клуб ведет с агентом футболиста Мино Райолой.

Сам 19-летний нападающий намерен перейти в английский "Манчестер Юнайтед". Сумма трансфера может составить 30 млн евро.

В нынешнем сезоне Холланд провел 22 матча, забил 28 мячей и отдал 7 результативных передач.

  • Напомним, 17 сентября норвежский футболист австрийского "Зальцбурга" Эрлинг Холланд побил рекорд Андрея Шевченко, который был самым молодым автором хет-трика в 1-м тайме в Лиге чемпионов.
  • 5 ноября стало известно, что австрийский футбольный клуб "Зальцбург" готов продать норвежца Эрлинга Холланда за 100 млн евро .
  • 27 ноября Эрлинг Холланд забил в первых 5 матчах группового раунда Лиги чемпионов и повторил достижение украинца Сергея Реброва.
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