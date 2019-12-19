"Рот закрой свой, женщина!", - Кива устроил потасовку на комитете Рады

19 декабря, 2019, 07:24

Видео столкновения народный депутат Евгения Кравчук выложила в Facebook.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в это время разбросала документы, лежавшие на столе главы комитета.

Нардепы рассматривают на комитете поправки в закон о продаже сельскохозяйственной земли. Конфликт возник из-за предложения установить час, до которого будет продолжаться заседание.

Депутаты от "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы" скандировали "позор" и собрались вокруг главы комитета Николая Сольского с требованием завершить заседание.

Угомонить Киву и Мотовиловуева пытался Нестор Шуфрич.

"Рот закрой свой, женщина!", - в частности кричал Кива.

Из более 4600 тысяч поправок на комитете удалось рассмотреть 192. Продолжение работы комитета планируется 19 декабря в 8.00.

Тимошенко объявила о намерении обратиться в НАБУ относительно действий Сольского и других членов комитета. Также "Батькивщина" готовит конституционное представление о неконституционности закона о продаже земли.