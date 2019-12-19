"Рот закрой свой, женщина!", - Кива устроил потасовку на комитете Рады
Видео столкновения народный депутат Евгения Кравчук выложила в Facebook.
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в это время разбросала документы, лежавшие на столе главы комитета.
Нардепы рассматривают на комитете поправки в закон о продаже сельскохозяйственной земли. Конфликт возник из-за предложения установить час, до которого будет продолжаться заседание.
Депутаты от "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы" скандировали "позор" и собрались вокруг главы комитета Николая Сольского с требованием завершить заседание.
Угомонить Киву и Мотовиловуева пытался Нестор Шуфрич.
"Рот закрой свой, женщина!", - в частности кричал Кива.
Из более 4600 тысяч поправок на комитете удалось рассмотреть 192. Продолжение работы комитета планируется 19 декабря в 8.00.
Тимошенко объявила о намерении обратиться в НАБУ относительно действий Сольского и других членов комитета. Также "Батькивщина" готовит конституционное представление о неконституционности закона о продаже земли.
- Напомним, 13 ноября Верховная Рада в первом чтении приняла закон о запуске рынка земли в Украине.
- Рада может начать рассмотрение закопроекта о рынке земли во втором чтении в пятницу, 20 декабря, если профильный комитет успеет его рассмотреть.
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