 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Рот закрой свой, женщина!", - Кива устроил потасовку на комитете Рады

"Рот закрой свой, женщина!", - Кива устроил потасовку на комитете Рады

Во время заседания аграрного комитета Верховной Рады нардеп от фракции "Оппозиционная платформа" Илья Кива устроил потасовку со своим коллегой от "Слуги народа" Андреем Мотовиловцем, из-за чего пришлось объявить перерыв

Видео столкновения народный депутат Евгения Кравчук выложила в Facebook.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко в это время разбросала документы, лежавшие на столе главы комитета.

Нардепы рассматривают на комитете поправки в закон о продаже сельскохозяйственной земли. Конфликт возник из-за предложения установить час, до которого будет продолжаться заседание.

Депутаты от "Батькивщины" и "Оппозиционной платформы" скандировали "позор" и собрались вокруг главы комитета Николая Сольского с требованием завершить заседание.

Угомонить Киву и Мотовиловуева пытался Нестор Шуфрич.

"Рот закрой свой, женщина!", - в частности кричал Кива.

Из более 4600 тысяч поправок на комитете удалось рассмотреть 192. Продолжение работы комитета планируется 19 декабря в 8.00.

Тимошенко объявила о намерении обратиться в НАБУ относительно действий Сольского и других членов комитета. Также "Батькивщина" готовит конституционное представление о неконституционности закона о продаже земли.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 декабря, 2019 четверг

18 декабря, 2019 среда

больше новостей

19 декабря, 2019 четверг

18 декабря, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать