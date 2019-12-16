Закон о рынке земли могут рассмотреть 20 декабря

16 декабря, 2019, 13:36

Верховная Рада Украины может начать рассмотрение закопроекта о рынке земли во втором чтении в пятницу, 20 декабря, если профильный комитет успеет рассмотреть законопроект

Об этом заявил председатель комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский на согласительном совете, передает РБК-Украина.

"Прошу рассмотреть возможность включения в повестку дня на этой неделе, например, в пятницу, законопроекта №2178-10 при условии рассмотрения на комитете", - заявил Сольский.

В свою очередь спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что парламент рассмотрит это предложение.