Члены НАПК перед увольнением насчитали себе по 100-180 тыс. грн, - и.о. руководителя агентства

19 декабря, 2019, 16:45

Перед увольнением члены Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции выплатили себе от 100 до 180 000 гривень материальной помощи

Об этом заявила временно исполняющая обязанности руководителя НАПК Наталья Новак, передает РБК-Украина .

По ее словам, материальную помощь себе выплатили все пять членов и исполняющий обязанности руководителя НАПК. При этом Новак отметила, что такие действия предусмотрены законодательством.

"Когда я пришла в НАПК, руководство самоликвидировалось, там уже никого не было. Все они уволились, забрали трудовые книжки, выплатили себе материальную помощь на социально-экономические нужды. Я не помню точную сумму, но речь идет о всех пяти членах НАПК и одного исполняющего обязанности руководителя аппарата НАПК. И это были суммы от 100 тыс. до 180 тыс. гривень", - рассказала Новак.

По ее словам, в связи с выплатой материальной помощи у агентства не осталось средств в бюджете для выплаты зарплат.