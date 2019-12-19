Члены НАПК перед увольнением насчитали себе по 100-180 тыс. грн, - и.о. руководителя агентства
Об этом заявила временно исполняющая обязанности руководителя НАПК Наталья Новак, передает РБК-Украина .
По ее словам, материальную помощь себе выплатили все пять членов и исполняющий обязанности руководителя НАПК. При этом Новак отметила, что такие действия предусмотрены законодательством.
"Когда я пришла в НАПК, руководство самоликвидировалось, там уже никого не было. Все они уволились, забрали трудовые книжки, выплатили себе материальную помощь на социально-экономические нужды. Я не помню точную сумму, но речь идет о всех пяти членах НАПК и одного исполняющего обязанности руководителя аппарата НАПК. И это были суммы от 100 тыс. до 180 тыс. гривень", - рассказала Новак.
По ее словам, в связи с выплатой материальной помощи у агентства не осталось средств в бюджете для выплаты зарплат.
- Детективы сообщили бывшей чиновнице Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о завершении расследования .
- Детективы НАБУ объявили подозрение в недекларировании состояния на более 544 тыс. гривень экс-главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натали Корчак.
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Завершено досудебное расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшей главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак.
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