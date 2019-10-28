Бывшей главе НАПК объявили о подозрении из-за неправильной декларации, - СМИ
Об объявлении подозрения сообщает пресс-служба НАБУ, имя подозреваемого сообщает УП.
"28 октября детективы НАБУ по процессуальному руководству прокуроров САП сообщили бывшей чиновнице Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о подозрении в недекларировании состояния на более 544 тыс гривен", - говорится в сообщении НАБУ.
По данным источников, речь идет о бывшей руководительнице НАПК Наталье Корчак.
Детективы установили, что она не внесла в декларацию за 2016 год сведения об автомобиле, который находился в ее пользовании.
Это авто в 2016 году приобрела мать ее мужа за 544,39 тысячи гривен, однако по состоянию на 31 декабря 2016 это имущество находилось в постоянном пользовании Корчак и ее мужа, а потому она должна была указать машину в декларации.
Отмечается, что расследование детективы НАБУ начали в октябре 2017 года.
Действия Корчак квалифицированы как декларирование недостоверной информации. (Ст. 366-1 УК)
- Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) направила генеральному прокурору Руслану Рябошапке проект подозрения бывшей главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталье Корчак.
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