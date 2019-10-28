 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБывшей главе НАПК объявили о подозрении из-за неправильной декларации, - СМИ

Бывшей главе НАПК объявили о подозрении из-за неправильной декларации, - СМИ

Детективы НАБУ объявили подозрение в недекларировании состояния на более 544 тыс. гривен экс-руководителю Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак

Об объявлении подозрения сообщает пресс-служба НАБУ, имя подозреваемого сообщает УП.

"28 октября детективы НАБУ по процессуальному руководству прокуроров САП сообщили бывшей чиновнице Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о подозрении в недекларировании состояния на более 544 тыс гривен", - говорится в сообщении НАБУ.

По данным источников, речь идет о бывшей руководительнице НАПК Наталье Корчак.

Детективы установили, что она не внесла в декларацию за 2016 год сведения об автомобиле, который находился в ее пользовании.

Это авто в 2016 году приобрела мать ее мужа за 544,39 тысячи гривен, однако по состоянию на 31 декабря 2016 это имущество находилось в постоянном пользовании Корчак и ее мужа, а потому она должна была указать машину в декларации.

Отмечается, что расследование детективы НАБУ начали в октябре 2017 года.

Действия Корчак квалифицированы как декларирование недостоверной информации. (Ст. 366-1 УК)

  • Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) направила генеральному прокурору Руслану Рябошапке проект подозрения бывшей главе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталье Корчак.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 октября, 2019 понедельник

больше новостей

28 октября, 2019 понедельник

27 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать