Бывшей главе НАПК объявили о подозрении из-за неправильной декларации, - СМИ

Об объявлении подозрения сообщает пресс-служба НАБУ, имя подозреваемого сообщает УП.

"28 октября детективы НАБУ по процессуальному руководству прокуроров САП сообщили бывшей чиновнице Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о подозрении в недекларировании состояния на более 544 тыс гривен", - говорится в сообщении НАБУ.

По данным источников, речь идет о бывшей руководительнице НАПК Наталье Корчак.

Детективы установили, что она не внесла в декларацию за 2016 год сведения об автомобиле, который находился в ее пользовании.

Это авто в 2016 году приобрела мать ее мужа за 544,39 тысячи гривен, однако по состоянию на 31 декабря 2016 это имущество находилось в постоянном пользовании Корчак и ее мужа, а потому она должна была указать машину в декларации.

Отмечается, что расследование детективы НАБУ начали в октябре 2017 года.

Действия Корчак квалифицированы как декларирование недостоверной информации. (Ст. 366-1 УК)