НАБУ передало в суд дело экс-главы НАПК Корчак

13 ноября, 2019, 15:07

Детективы сообщили бывшей чиновнице Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о завершении расследования

Об этом сообщает пресс служба НАБУ.

12 ноября подозреваемой и адвокатам открыт доступ к материалам уголовного производства для ознакомления перед составлением обвинительного акта и его направлением в суд.

"Следствие установило, что бывшая член НАПК не внесла в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2016 год сведения об авто, которое находилось в ее постоянном пользовании. Этот автомобиль в 2016 году приобрела мать ее мужа за 544,39 тыс. грн, однако по состоянию на 31 декабря 2016 года это имущество находилось в постоянном пользовании экс-чиновницы НАПК и ее мужа. Следовательно, по закону, этот факт должен был быть отражен в декларации за 2016 год, чего экс-чиновница не сделала", - говорится в сообщении.

В пресс-службе бюро не указали имя подозреваемой, однако о ней говорится в женском роде. Единственная женщина в составе НАПК - его бывшая председатель Наталья Корчак.