Дело Корчак передали в Антикоррупционый суд
26 ноября, 2019, 17:35
Завершено досудебное расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшей главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Прокурорами #САП и детективами #НАБУ завершено досудебное расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего должностного лица Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в декларировании недостоверной информации", - говорится в сообщении.
- Детективы сообщили бывшей чиновнице Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о завершении расследования .
- Детективы НАБУ объявили подозрение в недекларировании состояния более чем 544 тыс. гривень экс-руководителю Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталье Корчак.
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