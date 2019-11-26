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Espreso.tvОбществоДело Корчак передали в Антикоррупционый суд

Дело Корчак передали в Антикоррупционый суд

Завершено досудебное расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшей главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Прокурорами #САП и детективами #НАБУ завершено досудебное расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего должностного лица Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в декларировании недостоверной информации", - говорится в сообщении.

 

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