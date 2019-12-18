Убытки 40 тыс. грн: фаны "Динамо" разгромили вагон пригородной электрички

18 декабря, 2019, 17:27

15 декабря, после матча чемпионата Украины по футболу, фаны "Динамо" разгромили пригородную электричку Нежин - Киев и нанесли "Укрзализныци" убытков на 40 тыс. грн

Об этом сообщает официальный сайт Укрзализныци.

Пригородный поезд №6929, следовавший по маршруту Нежин - Киев, получил существенные повреждения из-за действий фанатов. Они сорвали 35 сидений, стоп-кран, поджигали файеры и петарды. По предварительным оценкам ущерб Укрзализныци составляет около 40 тыс. грн.

Машинист вынужден был остановить поезд на станции Бобровица и вызвать полицию. Впрочем, до приезда правоохранителей болельщики скрылись.

Инцидент произошел 15 декабря, после матча в Чернигове, где местная "Десна" принимала киевское "Динамо". Столичный клуб победил 1:0 благодаря голу Виктора Цыганкова.