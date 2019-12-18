Убытки 40 тыс. грн: фаны "Динамо" разгромили вагон пригородной электрички
18 декабря, 2019, 17:27
15 декабря, после матча чемпионата Украины по футболу, фаны "Динамо" разгромили пригородную электричку Нежин - Киев и нанесли "Укрзализныци" убытков на 40 тыс. грн
Об этом сообщает официальный сайт Укрзализныци.
Пригородный поезд №6929, следовавший по маршруту Нежин - Киев, получил существенные повреждения из-за действий фанатов. Они сорвали 35 сидений, стоп-кран, поджигали файеры и петарды. По предварительным оценкам ущерб Укрзализныци составляет около 40 тыс. грн.
Машинист вынужден был остановить поезд на станции Бобровица и вызвать полицию. Впрочем, до приезда правоохранителей болельщики скрылись.
Инцидент произошел 15 декабря, после матча в Чернигове, где местная "Десна" принимала киевское "Динамо". Столичный клуб победил 1:0 благодаря голу Виктора Цыганкова.
- 17 декабря стало известно, что нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес будет выставлен на трансфер из-за нарушения спортивного режима.
- 15 декабря "Динамо" одолело в Чернигове "Десну" и вышло на второе место в турнирной таблице.
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