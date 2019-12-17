"Динамо" погонит форварда за нарушение режима
17 декабря, 2019, 14:42
Нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес будет выставлен на трансфер из-за нарушения спортивного режима
Об этом сообщает "Записки динамовца" в telegram.
Люксембургский нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес переведен в дубль и будет выставлен на трансфер. Причиной такого решения является нарушение спортивного режима, в частности пьянство.
"Форвард неоднократно приезжал на тренировки с запахом перегара изо рта", - говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне Родригес провел 12 матчей и забил 2 гола.
"Динамо" подписало контракт с 24-летним нападающим летом этого года, купив его у японского футбольного клуба "Джубило Ивата".
- 29 октября журналист Игорь Цыганик признался, что встретил во львовском ночном клубе нападающего "Динамо" Жерсона Родригеса .
- 23 декабря стало известно, что несмотря на неудачные результаты киевского "Динамо" в чемпионате Украины и Лиге Европы, президент клуба Игорь Суркис не планирует увольнять главного тренера Алексея Михайличенко.
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