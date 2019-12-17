"Динамо" погонит форварда за нарушение режима

17 декабря, 2019, 14:42

Нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес будет выставлен на трансфер из-за нарушения спортивного режима

Об этом сообщает "Записки динамовца" в telegram.

Люксембургский нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес переведен в дубль и будет выставлен на трансфер. Причиной такого решения является нарушение спортивного режима, в частности пьянство.

"Форвард неоднократно приезжал на тренировки с запахом перегара изо рта", - говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Родригес провел 12 матчей и забил 2 гола.

"Динамо" подписало контракт с 24-летним нападающим летом этого года, купив его у японского футбольного клуба "Джубило Ивата".