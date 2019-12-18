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Espreso.tvОбществоСтолкновения под Радой: всего пострадали 34 человека, - МВД

Столкновения под Радой: всего пострадали 34 человека, - МВД


фото: reuters
Во время столкновений возле Верховной Рады 17 декабря пострадали 23 полицейских и еще 11 граждан

Об этом заявил первый заместитель министра Сергей Яровой, сообщает МВД в Facebook.

12 полицейских и пятеро гвардейцев доставлены в медицинские учреждения.

Первый заместитель министра внутренних дел добавил, что также к медикам обратились 11 граждан, среди них один журналист.

"В столице продолжаются массовые мероприятия с участием большого количества граждан. Согласно поданным заявкам, организаторы взяли на себя обязательство не нарушать общественный порядок и провести мирное собрание. Отдельно обращаю внимание руководителей общественных организаций на необходимость соблюдения задекларированных обязательств о правилах поведения во время акции. При этом каждый организатор мероприятия должен помнить, что ни один политический лозунг не стоит здоровья и жизни человека ", - подчеркнул Яровой.

  • Напомним, 17 декабря, во время митинга под Верховной Радой против введения рынка земли, произошли столкновения между правоохранителями и представителями "Национального корпуса"
  • Во время протеста против закона о рынке земли полицейские задержали 26 участников
  • Позже лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий заявил, что всех задержанных участников столкновений с полицией возле Верховной Рады отпустили.
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