Столкновения под Радой: всего пострадали 34 человека, - МВД

18 декабря, 2019, 15:26

Во время столкновений возле Верховной Рады 17 декабря пострадали 23 полицейских и еще 11 граждан

Об этом заявил первый заместитель министра Сергей Яровой, сообщает МВД в Facebook.

12 полицейских и пятеро гвардейцев доставлены в медицинские учреждения.

Первый заместитель министра внутренних дел добавил, что также к медикам обратились 11 граждан, среди них один журналист.

"В столице продолжаются массовые мероприятия с участием большого количества граждан. Согласно поданным заявкам, организаторы взяли на себя обязательство не нарушать общественный порядок и провести мирное собрание. Отдельно обращаю внимание руководителей общественных организаций на необходимость соблюдения задекларированных обязательств о правилах поведения во время акции. При этом каждый организатор мероприятия должен помнить, что ни один политический лозунг не стоит здоровья и жизни человека ", - подчеркнул Яровой.