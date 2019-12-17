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Espreso.tvОбществоСтолкновения возле Рады: всех задержанных отпустили, - Белецкий

Столкновения возле Рады: всех задержанных отпустили, - Белецкий

Экс-нардеп, лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий заявил, что всех задержанных участников столкновений с полицией возле Верховной Рады уже отпустили

Об этом Белецкий сообщил в Telegram.

"Всех задержанных отпустили из Печерского отделения", - сообщил Белецкий, добавив видео выхода людей из отделения.

Напомним, 17 декабря в Верховной Радой состоялся митинг против продажи земли.

Во время акции произошли столкновения между полицией и протестующими. Полицейские задержали 26 участников столкновений.

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