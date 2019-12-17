Под Верховной Радой возобновились столкновения. ВИДЕО
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После того, как правоохранители убрали с Грушевского палатки, которые пытались установить протестующие, участники акции начали бросать в стражей порядка камни, пустые пластиковые бутылки и дымовые шашки. Также было видно использование газовых баллончиков.
За последними новостями, на место происшествия приехали 2 машины скорой помощи.
Под Радой возобновились столкновения между активистами и правоохранителями, есть пострадавшие и задержанные.- Цензор.НЕТ ✍️ (@censor_net) December 17, 2019
Подробности по ссылке https://t.co/sjAdG1CTbY pic.twitter.com/Z4fi3Dt4nb
Під Радою поновилися сутички між активістами і правоохоронцями, є постраждалі і затримані.— Цензор.НЕТ (@censor_net) December 17, 2019
Подробиці зі посиланням https://t.co/sjAdG1CTbY pic.twitter.com/Z4fi3Dt4nb
Видео Марина Сорока:
- Напомним, 17 декабря под Радой проходит митинг против продажи земли.
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