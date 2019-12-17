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Espreso.tvОбществоПод Верховной Радой возобновились столкновения. ВИДЕО

Под Верховной Радой возобновились столкновения. ВИДЕО

На улице Грушевского под Верховной Радой возобновились столкновения между полицией и протестующими

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После того, как правоохранители убрали с Грушевского палатки, которые пытались установить протестующие, участники акции начали бросать в стражей порядка камни, пустые пластиковые бутылки и дымовые шашки. Также было видно использование газовых баллончиков.

За последними новостями, на место происшествия приехали 2 машины скорой помощи.

 
Видео журналистки издания "Левый берег" Анны Стешенко:

Видео Марина Сорока: 

Фото (Сергей Гривна):

 

  • Напомним, 17 декабря под Радой проходит митинг против продажи земли.

 

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