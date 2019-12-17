Столкновения под Радой: полиция задержала 26 митингующих
17 декабря, 2019, 16:20
Под Верховной Радой во время протеста против закона о рынке земли полицейские задержали 26 участников
Об этом сказал советник министра внутренних дел Шкиряк в комментарии канала НАШ.
Также он заявил, что во время столкновений пострадали 17 правоохранителей, двое из них госпитализированы.
"На данном этапе у нас 17 пострадавших правоохранителей, двое из которых находятся в медицинских учреждениях. Я думаю, что эта цифра может меняться. И 26 задержанных правонарушителей", - отметил Шкиряк.
- Напомним, 17 декабря под Радой проходит митинг против продажи земли.
- На улице Грушевского под Верховной Радой возобновились столкновения между полицией и протестующими.
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