"Реал" и "Барселона" поделили очки в Эль Классико

18 декабря, 2019, 22:53

В матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" в гостях сыграл в нулевую ничью с "Барселоной"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В турнирной таблице ситуация не изменилась, команды и дальше делят 1-2 место, в активе обеих по 36 очков. "Барселона" забила больше всего голов из всех двадцати команд, выступающих в Ла Лиге - 43, а "Реал" меньше всех пропустил - 12 голов за 17 матчей.

Чемпионат Испании

17-й тур

18 декабря

Барселона, стадион "Камп Ноу"

"Барселона" - "Реал" 0:0

"Барселона": Тер Штеген, Семеду (Видаль, 55), Пике, Лангле, Альба, Роберто, Ракитич, де Йонг, Месси, Суарес, Гризманн (Фати, 83).

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Мэнди, Вальверде (Модрич, 80), Каземиро, Кроос (Родриго, 80), Бэйл, Бензема, Иско.

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