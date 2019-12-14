"Барселона" перед матчем с "Реалом" потеряла очки в чемпионате Испании

14 декабря, 2019, 19:51

В матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" не смогла на выезде переиграть "Реал Сосьедад"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Барселона" неудачно начала матч и пропустила уже на 12-й минуте, когда пенальти реализовал Микель Оярсабаль. На 38-й минуте французский форвард каталонцев Антуан Гризманн сравнял счет.

На 49-й минуте Луис Суарес вывел "Барселону" вперед. Однако через 13 минут нападающий "Реал Сосьедад" Александр Исаак сравнял счет.

"Барселона" сыграла с "Реал Сосьедад" вничью 2: 2, набрала 35 очков и сохранила лидерство в турнирной таблице. Каталонцы опережают "Реал", который имеет матч в запасе, на 1 пункт. "Реал Сосьедад" с 28 баллами на четвертой позиции.

В следующем матче "Барселона" 18 декабря встречается дома с "Реалом".

Чемпионат Испании

17-й тур

14 декабря

"Реал Сосоьедад" - "Барселона" 2: 2

Голы: Оярсабаль, 12 (пен.), Исаак, 62 - Гризманн, 38, Суарес, 49