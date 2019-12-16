"Реал" потерял ключевых футболистов накануне матча против "Барселоны"
16 декабря, 2019, 17:57
Накануне центрального матча чемпионата Испании по футболу между "Реалом" и "Барселоной", мадридцы из-за травм потеряли полузащитников Марко Асенсио и Эдена Азара, а также защитника Марсело
Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.
18 декабря, в главном матче чемпионата Испании по футболу "Барселона" принимает мадридский "Реал". Гости подходят к встрече с кадровыми проблемами.
В матче не сыграют бразильский защитник Марсело, полузащитники бельгиец Эден Азар и испанец Марк Асенсио. Кроме этого рискуют пропустить встречу колумбиец Родригес и испанец Васкес.
После 16-го тура команды делят 1-2 место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе обоих клубов по 35 очков.
Матч состоится в среду, 18 декабря. Начало в 21:00.
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