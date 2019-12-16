"Реал" потерял ключевых футболистов накануне матча против "Барселоны"

16 декабря, 2019, 17:57

Накануне центрального матча чемпионата Испании по футболу между "Реалом" и "Барселоной", мадридцы из-за травм потеряли полузащитников Марко Асенсио и Эдена Азара, а также защитника Марсело

Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.

18 декабря, в главном матче чемпионата Испании по футболу "Барселона" принимает мадридский "Реал". Гости подходят к встрече с кадровыми проблемами.

В матче не сыграют бразильский защитник Марсело, полузащитники бельгиец Эден Азар и испанец Марк Асенсио. Кроме этого рискуют пропустить встречу колумбиец Родригес и испанец Васкес.

После 16-го тура команды делят 1-2 место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе обоих клубов по 35 очков.

Матч состоится в среду, 18 декабря. Начало в 21:00.