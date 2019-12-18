"Нацкорпус" снова пришел к Раде
18 декабря, 2019, 10:27
18 декабря на площади Конституции под Верховной Радой собрались митинговать шахтеры, добровольцы, а также политические партии - "Батькивщина" , "Свобода" и "Национальный корпус"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Корреспондент Еспресо Юрий Чмиль сообщил, что сегодня под Радой проходит несколько митингов: "Батькивщина" и "Свобода" митингуют против введения рынка земли, шахтеры приехали под Раду требовать выплаты заработной платы, добровольцы требуют открытия временной следственной комиссии по Иловайской трагедии.
Отдельно митинговать против введения рынка земли снова пришел "Национальный корпус".
- Напомним, 17 декабря, во время митинга под Верховной Радой против введения рынка земли, произошли столкновения между правоохранителями и представителями "Национального корпуса"
- Во время протеста против закона о рынке земли полицейские задержали 26 участников
- Позже лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий заявил, что всех задержанных участников столкновений с полицией возле Верховной Рады отпустили .
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