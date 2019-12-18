"Нацкорпус" снова пришел к Раде

18 декабря, 2019, 10:27

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Корреспондент Еспресо Юрий Чмиль сообщил, что сегодня под Радой проходит несколько митингов: "Батькивщина" и "Свобода" митингуют против введения рынка земли, шахтеры приехали под Раду требовать выплаты заработной платы, добровольцы требуют открытия временной следственной комиссии по Иловайской трагедии.

Отдельно митинговать против введения рынка земли снова пришел "Национальный корпус".