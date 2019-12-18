"Барселона" - "Реал": где и когда смотреть матч чемпионата Испании
18 декабря, 2019, 08:08
Сегодня, 18 декабря, в центральном матче чемпионата Испании по футболу "Барселона" принимает мадридский "Реал"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После 16-го тура команды делят 1-2 место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе обоих клубов по 35 очков.
Чемпионат Испании
17-й тур
18 декабря
"Барселона" - "Реал"
Барселона, стадион "Камп Ноу"
Начало в 20:55
Трансляция на телеканале "Футбол 2"
- 16 декабря накануне центрального матча чемпионата Испании по футболу между "Реалом" и "Барселоной", мадридцы из-за травм потеряли полузащитников Марко Асенсио и Эдена Азара , а также защитника Марсело.
- 14 декабря в матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" не смогла на выезде переиграть "Реал Сосьедад" .
- 28 ноября стало известно, что французский полузащитник испанской "Барселоны" Усман Дембеле повредил мышцы бедра и больше не сыграет в 2019 году .
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