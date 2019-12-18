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Espreso.tvСпорт"Барселона" - "Реал": где и когда смотреть матч чемпионата Испании

"Барселона" - "Реал": где и когда смотреть матч чемпионата Испании


фото: Reuters
Сегодня, 18 декабря, в центральном матче чемпионата Испании по футболу "Барселона" принимает мадридский "Реал"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После 16-го тура команды делят 1-2 место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе обоих клубов по 35 очков.

Чемпионат Испании

17-й тур

18 декабря

"Барселона" - "Реал"

Барселона, стадион "Камп Ноу"

Начало в 20:55

Трансляция на телеканале "Футбол 2"

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