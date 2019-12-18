Германия не одобряет санкции США против "Северного потока-2", - Меркель

18 декабря, 2019, 16:12

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия выступает против экстратерриториальных санкций, которые Соединенные Штаты собираются ввести против "Северного потока-2"

Об этом сообщает Focus.de .

"Я не вижу другого выбора, кроме как вести переговоры, но очень решительные переговоры о том, что мы не одобряем эти санкции", - сказала она.

Меркель также напомнила, что сейчас идут переговоры по транзиту газа через Украину, и, по ее словам, лишние дискуссии вокруг "Северного потока - 2" могут негативно на них отразиться.