Санкции США против "Северного потока-2": в Берлине говорят о "вмешательстве", строительные компании планируют прекратить работы
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Die Welt.
Пресс-секретарь министра экономики Петера Альтмайера (ХДС) сказал, что сейчас в правительстве внимательно следят за поведением Сената США (решение, принятое Палатой представителей, должно пройти утверждение в Сенате; ожидается, что это произойдет уже в начале следующей недели, дальше его должен подписать президент) .
"Наше отношение к экстерриториальных санкций понятно: мы их отвергаем", - заявили в Альтмайера.
Компании, строящие трубопровод, уже объявили, что прекратят свою работу в Балтийском море после вступления в силу санкций США, пишет NDR.
Напомним, сегодня Конгресс США одобрил санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".
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