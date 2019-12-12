Санкции США против "Северного потока-2": в Берлине говорят о "вмешательстве", строительные компании планируют прекратить работы

12 декабря, 2019, 14:45

Министерство экономических вопросов Германии с сожалением отреагировало на решение Палаты представителей США о введении санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2"

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Die Welt.

Пресс-секретарь министра экономики Петера Альтмайера (ХДС) сказал, что сейчас в правительстве внимательно следят за поведением Сената США (решение, принятое Палатой представителей, должно пройти утверждение в Сенате; ожидается, что это произойдет уже в начале следующей недели, дальше его должен подписать президент) .

"Наше отношение к экстерриториальных санкций понятно: мы их отвергаем", - заявили в Альтмайера.

В то же время глава МИД ФРГ Гайко Маас заявил, что "европейская энергетическая политика должна определяться в Европе, а не в США." Вмешательство извне и санкции экстратерриториального характера мы принципиально отвергаем ", - цитирует его пресс-служба МИД.

Компании, строящие трубопровод, уже объявили, что прекратят свою работу в Балтийском море после вступления в силу санкций США, пишет NDR.

Напомним, сегодня Конгресс США одобрил санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".