Под санкции США по "Северному потоку-2" могут попасть 350 немецких компаний
14 декабря, 2019, 13:57
Под американские санкции могут попасть 350 компаний из Германии, которые участвовали в строительстве российского газопровода "Северный поток-2"
Об этом со ссылкой на Zeit Online сообщает "Европейская правда".
По словам главы внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Фолькера Траера, к строительству "Северного потока-2" привлечены около 350 компаний из Германии.
"Из-за запланированных санкции против газопровода со стороны США эти компании теперь должны беспокоиться о своем бизнесе", - сказал Траер.
- Напомним, 12 декабря Конгресс США одобрил санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".
- Министерство экономическим вопросам Германии с сожалением отреагировало на решение Палаты представителей США о введении санкций против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".
- Вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба призвал США ввести санкции против "Северного потока-2", несмотря на недовольство Германии .
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