Под санкции США по "Северному потоку-2" могут попасть 350 немецких компаний

14 декабря, 2019, 13:57

Под американские санкции могут попасть 350 компаний из Германии, которые участвовали в строительстве российского газопровода "Северный поток-2"

Об этом со ссылкой на Zeit Online сообщает "Европейская правда".

По словам главы внешнеэкономического отдела Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии Фолькера Траера, к строительству "Северного потока-2" привлечены около 350 компаний из Германии.

"Из-за запланированных санкции против газопровода со стороны США эти компании теперь должны беспокоиться о своем бизнесе", - сказал Траер.