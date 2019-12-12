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Espreso.tvОбществоКонгресс США одобрил санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

Конгресс США одобрил санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

В среду, 11 декабря, Палата представителей Конгресса США одобрила документ о санкциях против ключевых подрядчиков строительства российских газопроводов в обход Украины "Северный поток-2" и "Турецкий поток"

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Санкции предусматривают в том числе отказ в визах и замораживание американских активов предпринимателей и компаний, участвующих в проектах. Решение о санкциях является частью принятого Конгрессом оборонного бюджета США.

Главными объектами санкций являются компании, которые прокладывают трубы по дну моря. Это, в частности, швейцарская компания Allseas - владелец крупнейшего в мире судна-трубоукладчика Pioneering Spirit. Это судно завершает укладывание последней части газопровода "Северный поток-2", по которому Россия будет транспортировать в Германию природный газ.

США и ряд европейских стран критикуют "Северный поток-2", утверждая, что он подрывает официальную стратегию ЕС, направленную на достижение энергетической независимости Европы от поставок российского природного газа.

Один из инициаторов новых санкций против российских газопроводов - сенатор-республиканец Тер Круз - заявил, что документ будет способствовать обеспечению энергетической независимости Европы и избавит Россию миллиардов долларов прибыли, которые "используются для разжигания российской агрессии".

Согласно законопроекту, Госдепартамент в течение 60 дней должен представить список компаний, которые укладывают трубы. Компаниям предоставят 30 дней на свертывание работ. Представитель Госдепартамента заявил, что соответствующий доклад направят Конгрессу в течение недели. По расчетам авторов законопроекта, это позволит ввести санкции к завершению работ по подводной укладке труб. Однако законопроект еще должен утвердить Сенат и подписать президент Дональд Трамп.

По данным "Газпрома", в завершение укладки последнего подводного отрезка газопровода, в сооружении которого Pioneering Spirit играет ключевую роль, понадобится около 5 недель.

  • Напомним, Палата представителей Конгресса США приняла оборонный бюджет с $ 300 млн военной помощи Украине.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет оборонный бюджет сразу после его прохождения в Сенате.
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