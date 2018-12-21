Усик победил Джошуа в борьбе за звание лучшего боксера года
21 декабря, 2018, 08:35
Украинский боксер Александр Усик признан лучшим боксером 2018 по версии ESPN
Об этом сообщает ESPN .
Усик опередил в споре за титул британского тяжеловеса Джошуа, своего соотечественника Василия Ломаченко и американцев Майки Гарсия и Мориса Хукера.
В 2018 году Александр Усик выиграл три боя - в латыша Майрис Бриедис, россиянина Мурата Гассиев и британца Тони Белью и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
Украинец владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, Усика также признали лучшим боксером мира 2018 года по версии Sports Illustrated.
- В то же время, украинец Анатолий Ломаченко стал лучшим тренером 2018 .
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