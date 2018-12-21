Усик победил Джошуа в борьбе за звание лучшего боксера года

21 декабря, 2018, 08:35

Украинский боксер Александр Усик признан лучшим боксером 2018 по версии ESPN

Об этом сообщает ESPN .

Усик опередил в споре за титул британского тяжеловеса Джошуа, своего соотечественника Василия Ломаченко и американцев Майки Гарсия и Мориса Хукера.

В 2018 году Александр Усик выиграл три боя - в латыша Майрис Бриедис, россиянина Мурата Гассиев и британца Тони Белью и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Украинец владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации).