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Усик победил Джошуа в борьбе за звание лучшего боксера года


фото: espn
Украинский боксер Александр Усик признан лучшим боксером 2018 по версии ESPN

Об этом сообщает ESPN .

Усик опередил в споре за титул британского тяжеловеса Джошуа, своего соотечественника Василия Ломаченко и американцев Майки Гарсия и Мориса Хукера.

В 2018 году Александр Усик выиграл три боя - в латыша Майрис Бриедис, россиянина Мурата Гассиев и британца Тони Белью и стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

Украинец владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBC (Всемирного боксерского совета) и IBF (Международной боксерской федерации).

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