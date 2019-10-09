Украинец Деревянченко бросил вызов самому богатому боксеру мира

9 октября, 2019, 12:53

Украинец Сергей Деревянченко, после конкурентного поединка против казахстанца Геннадия Головкина, бросил вызов мексиканцу Саулю Альваресу

Об этом сообщает американский инсайдер Марк Коппинджер в twitter.

По словам менеджера украинца Кита Конноли, пока Сергей Деревянченко способен предложить Саулю Альваресу более конкурентную борьбу, чем Геннадий Головкин.

"Сергей, как и публика, знает, что выиграл бой и должен стать чемпионом. В этот момент Сергей дал бы Саулю более конкурентную борьбу, чем Головкин", - убежден Коннолли.

Команда Деревянченко планирует поединок с Альваресом на май 2020 года. Боксеры должны были встретиться еще этой осенью, однако мексиканец отказался от боя с украинцем и титула IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг) ради поединка с россиянином Сергеем Ковалевым в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

В итоге, Сергей Деревянченко оспаривал титул IBF с казахстанцем Геннадием Головкиным и проиграл ему противоречивым судейским решением.

Журнал Forbes назвал Альвареса богатым боксером мира, за прошлый год он заработал $ 94 млн.

After a disputed loss to GGG, Sergiy Derevyanchenko wants a crack at Canelo in May, Keith Connolly tells The Athletic. "He, along with the public, knows he won the fight and should be champ. At this point Sergey would give Canelo a more competitive fight than GGG with his style ". - Mike Coppinger (@MikeCoppinger) October 8, 2019