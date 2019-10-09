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Espreso.tvСпортУкраинец Деревянченко бросил вызов самому богатому боксеру мира

Украинец Деревянченко бросил вызов самому богатому боксеру мира


фото: boxingscene.com
Украинец Сергей Деревянченко, после конкурентного поединка против казахстанца Геннадия Головкина, бросил вызов мексиканцу Саулю Альваресу

Об этом сообщает американский инсайдер Марк Коппинджер в twitter.

По словам менеджера украинца Кита Конноли, пока Сергей Деревянченко способен предложить Саулю Альваресу более конкурентную борьбу, чем Геннадий Головкин.

"Сергей, как и публика, знает, что выиграл бой и должен стать чемпионом. В этот момент Сергей дал бы Саулю более конкурентную борьбу, чем Головкин", - убежден Коннолли.

Команда Деревянченко планирует поединок с Альваресом на май 2020 года. Боксеры должны были встретиться еще этой осенью, однако мексиканец отказался от боя с украинцем и титула IBF (Международной боксерской федерации) в среднем весе (до 72,6 кг) ради поединка с россиянином Сергеем Ковалевым в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

В итоге, Сергей Деревянченко оспаривал титул IBF с казахстанцем Геннадием Головкиным и проиграл ему противоречивым судейским решением.

Журнал Forbes назвал Альвареса богатым боксером мира, за прошлый год он заработал $ 94 млн.

  • Напомним, 6 октября в поединке за титул чемпиона мира IBF в среднем весе украинец Сергей Деревянченко уступил казахстанцу Геннадию Головкину.
  • 8 октября Сергея Деревянченко и Геннадия Головкина отстранили на неопределенный срок от бокса из-за травм, полученных в чемпионском поединке.

 

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