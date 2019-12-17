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Espreso.tvОбществоЗакононопроект о рынке земли комитет Рады рассмотрит в закрытом режиме, - Арахамия

Закононопроект о рынке земли комитет Рады рассмотрит в закрытом режиме, - Арахамия

Аграрный комитет Верховной Рады Украины рассмотрит законопроект о рынке земли в закрытом режиме, но с трансляцией

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает РБК-Украина.

"Завтра комитет будет работать. Люди высказывались по поводу того, делать это в закрытом формате или в открытом формате. Большинство людей - в закрытом формате, но с прямой трансляцией. В закрытом формате для того, чтобы ограничить доступ для тех, кто не имеет отношение к рынку земли", - сказал Арахамия.

По словам Арахамия, заседание закроют, чтобы предотвратить провокации и попытки сорвать рассмотрение законопроекта.

В то же время на заседание могут аккредитовать операторов телеканалов, чтобы транслировать рассмотрение законопроекта.

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