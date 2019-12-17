Закононопроект о рынке земли комитет Рады рассмотрит в закрытом режиме, - Арахамия
17 декабря, 2019, 18:05
Аграрный комитет Верховной Рады Украины рассмотрит законопроект о рынке земли в закрытом режиме, но с трансляцией
Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает РБК-Украина.
"Завтра комитет будет работать. Люди высказывались по поводу того, делать это в закрытом формате или в открытом формате. Большинство людей - в закрытом формате, но с прямой трансляцией. В закрытом формате для того, чтобы ограничить доступ для тех, кто не имеет отношение к рынку земли", - сказал Арахамия.
По словам Арахамия, заседание закроют, чтобы предотвратить провокации и попытки сорвать рассмотрение законопроекта.
В то же время на заседание могут аккредитовать операторов телеканалов, чтобы транслировать рассмотрение законопроекта.
- Напомним, 17 декабря в Верховной Радой состоялся митинг против продажи земли. Во время акции произошли столкновения между полицией и протестующими. Полицейские задержали 26 участников столкновений.
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