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Espreso.tvОбществоВозле Рады на митинге против продажи земли толкотня с полицией, активисты устанавливают палатки

Возле Рады на митинге против продажи земли толкотня с полицией, активисты устанавливают палатки

палатка под Радой
фото: Радіо свобода
На митинге против введения свободного оборота земли произошло столкновение с полицейскими

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как передают журналисты, возле Верховной Рады Украины произошла потасовка между правоохранителями и участниками акции протеста против введения рынка земли. Митингующие облили нескольких правоохранителей зеленкой и применили слезоточивый газ.

Также демонстранты начали установку палаточного городка под Радой.

Фото (источник - "Радио Свобода"):

 

  • Напомним, 17 декабря под Радой начался митинг против введения рынка земли.
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