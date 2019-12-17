Возле Рады на митинге против продажи земли толкотня с полицией, активисты устанавливают палатки
17 декабря, 2019, 12:09
На митинге против введения свободного оборота земли произошло столкновение с полицейскими
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Как передают журналисты, возле Верховной Рады Украины произошла потасовка между правоохранителями и участниками акции протеста против введения рынка земли. Митингующие облили нескольких правоохранителей зеленкой и применили слезоточивый газ.
Также демонстранты начали установку палаточного городка под Радой.
Фото (источник - "Радио Свобода"):
У Рады - толкотня между полицией и участниками акции против рынка земли- Радио Свобода (@radiosvoboda) December 17, 2019
Несколько полицейских пострадали pic.twitter.com/yLvNrt8VLj
Активисты устанавливают палатки pic.twitter.com/D7LKmpiC6B- Радио Свобода (@radiosvoboda) December 17, 2019
- Напомним, 17 декабря под Радой начался митинг против введения рынка земли.
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