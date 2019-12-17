В столкновениях под Радой участвовали до 500 человек, - Крищенко
17 декабря, 2019, 17:39
В столкновениях под Верховной Радой участвовали до 500 человек
Об этом на брифинге рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает РБК-Украина.
"С утра было до 4500 - все акции, которые проводились и возле Кабинета министров, и возле Верховной Рады. В столкновениях участвовали, может, до 500 человек", - сказал глава полиции Киева.
Он также добавил, что на месте дежурили около 2500 человек полиции и Национальной гвардии.
Ранее Крищенко заявил, что разгон протестующих под Верховной Радой начался после того, как группа людей начала перфораторами делать отверстия в асфальте для того, чтобы установить палатки.
- Напомним, 17 декабря под Радой проходит митинг против продажи земли.
- На улице Грушевского под Верховной Радой возобновились столкновения между полицией и протестующими.
- Под Верховной Радой во время протеста против закона о рынке земли полицейские задержали 26 участников.
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