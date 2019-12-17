Столкновения под Радой: движение транспорта по улице Грушевского восстановили
17 декабря, 2019, 16:29
В Киеве после акций протеста в правительственном квартале открыли движение транспорта
Об этом сообщает Facebook Центра организации дорожного движения КГГА .
Два часа назад сообщалось, что на улице Грушевского ограничено движение транспорта из-за массовых акций.
"Внимание! Улица Грушевского открыта для движения транспорта!", - говорится в сообщении.
- Напомним, 17 декабря под Радой проходит митинг против продажи земли.
- На улице Грушевского под Верховной Радой возобновились столкновения между полицией и протестующими.
- Под Верховной Радой во время протеста против закона о рынке земли полицейские задержали 26 участников.
Читайте также
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
-
12 декабря, 2019 Виталий Портников: Зеленский оказался в "нормандском" тупике
-
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
Читайте также
-
-
12 декабря, 2019 Виталий Портников: Зеленский оказался в "нормандском" тупике
-