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Espreso.tvОбществоСтолкновения под Радой: движение транспорта по улице Грушевского восстановили

Столкновения под Радой: движение транспорта по улице Грушевского восстановили


фото: reuters
В Киеве после акций протеста в правительственном квартале открыли движение транспорта

Об этом сообщает Facebook Центра организации дорожного движения КГГА .

Два часа назад сообщалось, что на улице Грушевского ограничено движение транспорта из-за массовых акций.

"Внимание! Улица Грушевского открыта для движения транспорта!", - говорится в сообщении.

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