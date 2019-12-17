Следователи готовят подозрения трем участникам столкновений возле Рады - Нацполиция

17 декабря, 2019, 22:01

Из-за столкновения возле Верховной Рады следователи готовят подозрения трем лицам, которые нанесли значительные телесные повреждения другим участникам митинга и правоохранителям

Об этом сообщила Киевская полиция в Facebook.

Правоохранители собирают и анализируют все фото- и видеоматериалы для предоставления правовой оценки действиям других участников события.

В рамках уголовного производства проводятся неотложные следственные действия. В частности, полицейские изучают видеозаписи столкновения для установления всех правонарушителей.

В настоящее время следователи готовят объявления подозрения трем активным участникам события.

"Сейчас врачи проводят консилиум для того, чтобы решить вопрос: делать или не делать трепанацию черепа военнослужащему Национальной гвардии - участнику боевых действий подполковнику Кулинко Ю.В.", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 декабря в Верховной Радой состоялся митинг против продажи сельскохозяйственной земли.

Во время акции произошли столкновения между полицией и протестующими. Полицейские задержали 26 участников столкновений.