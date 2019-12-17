"Динамо" может избавиться от пяти легионеров
17 декабря, 2019, 18:29
Во время зимнего трансферного окна киевское "Динамо" планирует попрощаться с Томашем Кадаром, Томасом Кендзером, Мохаммедом Кадири, Жерсоном Родригесом и Франом Солем
Об этом сообщает "Цыганык LIVE" в youtube.
Киевское "Динамо" планирует масштабную зимнюю чистку состава. Столичный клуб хочет проститься с легионерами, которые не проявили себя в нынешнем сезоне. Киевский клуб планирует избавиться пяти футболистов: защитников венгра Томаша Кадара и поляка Томаса Кендзьору, ганского полузащитника Мохаммеда Кадири, нападающих люксембуржца Жерсона Родригеса и испанца Франа Соля.
Суммарная трансферная стоимость футболистов, согласно Transfermarkt cоставляет почти 20 млн евро.
- 17 декабря стало известно, что нападающий киевского "Динамо " Жерсон Родригес будет выставлен на трансфер из-за нарушения спортивного режима .
- 13 декабря стало известно, что несмотря на неудачные результаты киевского "Динамо" в чемпионате Украины и Лиге Европы, президент клуба Игорь Суркис не планирует увольнять главного тренера Алексея Михайличенко.
- 29 октября журналист Игорь Цыганик признался, что встретил в львовском ночном клубе нападающего "Динамо" Жерсона Родригеса .
Читайте также
-
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
-
Читайте также
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция