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Espreso.tvСпорт"Динамо" может избавиться от пяти легионеров

"Динамо" может избавиться от пяти легионеров


фото: footboom.com
Во время зимнего трансферного окна киевское "Динамо" планирует попрощаться с Томашем Кадаром, Томасом Кендзером, Мохаммедом Кадири, Жерсоном Родригесом и Франом Солем

Об этом сообщает "Цыганык LIVE" в youtube.

Киевское "Динамо" планирует масштабную зимнюю чистку состава. Столичный клуб хочет проститься с легионерами, которые не проявили себя в нынешнем сезоне. Киевский клуб планирует избавиться пяти футболистов: защитников венгра Томаша Кадара и поляка Томаса Кендзьору, ганского полузащитника Мохаммеда Кадири, нападающих люксембуржца Жерсона Родригеса и испанца Франа Соля.

Суммарная трансферная стоимость футболистов, согласно Transfermarkt cоставляет почти 20 млн евро.

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