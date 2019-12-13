Михайличенко остается: Суркис не собирается увольнять тренера
13 декабря, 2019, 17:08
Несмотря на неудачные результаты киевского "Динамо" в чемпионате Украины и Лиге Европы, президент клуба Игорь Суркис не планирует увольнять главного тренера Алексея Михайличенко
Об этом сообщает tribuna.com.
56-летнему Алексею Михайличенко дадут возможность провести с киевским "Динамо" полноценные зимние сборы и доработать до конца сезона. Судьба специалиста будет решаться в следующем году.
В чемпионате Украины киевское "Динамо" занимает третье место и отстает от "Шахтера" на 14 очков. В Лиге Европы команда заняла третье место в группе и не смогла квалифицироваться в 1/16 финала.
Алексей Михайличенко возглавил команду в августе текущего года, заменив Александра Хацкевича.
- 12 декабря в шестом туре группового раунда Лиги Европы украинская "Александрия" проиграла бельгийскому "Генту" в матче без турнирного значения.
- 12 декабря в 6-м туре группового раунда Лиги Европы киевское "Динамо" не смогло переиграть швейцарское "Лугано" , сыграв вничью со счетом 1: 1, украинцы позорно покинули турнир.
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