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Espreso.tvСпортМихайличенко остается: Суркис не собирается увольнять тренера

Михайличенко остается: Суркис не собирается увольнять тренера


фото: Reuters
Несмотря на неудачные результаты киевского "Динамо" в чемпионате Украины и Лиге Европы, президент клуба Игорь Суркис не планирует увольнять главного тренера Алексея Михайличенко

Об этом сообщает tribuna.com.

56-летнему Алексею Михайличенко дадут возможность провести с киевским "Динамо" полноценные зимние сборы и доработать до конца сезона. Судьба специалиста будет решаться в следующем году.

В чемпионате Украины киевское "Динамо" занимает третье место и отстает от "Шахтера" на 14 очков. В Лиге Европы команда заняла третье место в группе и не смогла квалифицироваться в 1/16 финала.

Алексей Михайличенко возглавил команду в августе текущего года, заменив Александра Хацкевича.

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