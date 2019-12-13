Михайличенко остается: Суркис не собирается увольнять тренера

13 декабря, 2019, 17:08

Несмотря на неудачные результаты киевского "Динамо" в чемпионате Украины и Лиге Европы, президент клуба Игорь Суркис не планирует увольнять главного тренера Алексея Михайличенко

Об этом сообщает tribuna.com.

56-летнему Алексею Михайличенко дадут возможность провести с киевским "Динамо" полноценные зимние сборы и доработать до конца сезона. Судьба специалиста будет решаться в следующем году.

В чемпионате Украины киевское "Динамо" занимает третье место и отстает от "Шахтера" на 14 очков. В Лиге Европы команда заняла третье место в группе и не смогла квалифицироваться в 1/16 финала.

Алексей Михайличенко возглавил команду в августе текущего года, заменив Александра Хацкевича.