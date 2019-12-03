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Espreso.tvСпортТренер МЮ предупредил футболистов о своем увольнении

Тренер МЮ предупредил футболистов о своем увольнении


фото: Reuters
Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер предупредил футболистов о том, что в ближайшее время его могут уволить

Об этом сообщает The Sun.

Норвежский тренер английского "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннера Сульшер осознает недовольство руководства клуба результатами и понимает, что клуб ищет ему замену. Специалист уже сообщил футболистам, что вскоре его могут уволить.

Главным претендентом на пост тренера МЮ, называют аргентинца Почеттино, который недавно покинул лондонский "Тоттенхэм".

После 14-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" занимает девятую строчку, в активе 18 очков, и отстает от зоны Лиги чемпионов на 8 пунктов. На этой неделе команда встретится с "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити", от результата этих матчей будет зависеть судьба Сульшера.

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