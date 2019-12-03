Тренер МЮ предупредил футболистов о своем увольнении
3 декабря, 2019, 13:37
Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер предупредил футболистов о том, что в ближайшее время его могут уволить
Об этом сообщает The Sun.
Норвежский тренер английского "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннера Сульшер осознает недовольство руководства клуба результатами и понимает, что клуб ищет ему замену. Специалист уже сообщил футболистам, что вскоре его могут уволить.
Главным претендентом на пост тренера МЮ, называют аргентинца Почеттино, который недавно покинул лондонский "Тоттенхэм".
После 14-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" занимает девятую строчку, в активе 18 очков, и отстает от зоны Лиги чемпионов на 8 пунктов. На этой неделе команда встретится с "Тоттенхэмом" и "Манчестер Сити", от результата этих матчей будет зависеть судьба Сульшера.
- 24 ноября в 13-м туре чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" сыграл в гостях вничью 3:3 с "Шеффилд Юнайтед" .
- В 13-м туре чемпионата Англии по футболу "Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, уступил на своем поле "Тоттенхэма" , под руководством нового тренера - португальца Жозе Моуринью.
- Также, 23 ноября "Ливерпуль" победил "Кристал Пэлас" и упрочил лидерство в турнирной таблице.
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