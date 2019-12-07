"Манчестер Сити" проиграл МЮ в манчестерском дерби
Об этом сообщает Еспресо.TV .
МЮ уверенно начал игру и вышел вперед на 23-й минуте усилиями Маркуса Рашфорд. За 6 минут Антони Марсиаль увеличил преимущество команду Уле-Гунара Сульшера.
"Манчестер Сити" ответил во втором тайме лишь одним голом Николаса Отаменди на 85-й минуте и не смог спастись от поражения.
Украинский защитник Александр Зинченко, который недавно восстановился от травмы, не попал в заявку на матч.
"Манчестер Сити" проиграл МЮ 1: 2, и 32 очками занимает третье место. От лидера АПЛ- "Ливерпуля" - команда Хосепа Гвардиолы отстает на 14 пунктов. "Манчестер Юнайтед" 24 балла и идет пятым.
Чемпионат Англии
16-й тур
7 декабря
"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 1: 2
Голы: Отаменди, 85 - Рашфорд, 23 Марсиаль, 29
- В 16-м туре чемпионата Англии по футболу "Челси" неожиданно проиграл в гостях "Эвертону" .
- Кроме того, 7 мая в АПЛ "Ливерпуль" разгромил на своем поле "Борнмут" .
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