"Манчестер Сити" проиграл МЮ в манчестерском дерби

7 декабря, 2019, 21:32

В 16-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" уступил на своем поле "Манчестер Юнайтед" в дерби

Об этом сообщает Еспресо.TV .

МЮ уверенно начал игру и вышел вперед на 23-й минуте усилиями Маркуса Рашфорд. За 6 минут Антони Марсиаль увеличил преимущество команду Уле-Гунара Сульшера.

"Манчестер Сити" ответил во втором тайме лишь одним голом Николаса Отаменди на 85-й минуте и не смог спастись от поражения.

Украинский защитник Александр Зинченко, который недавно восстановился от травмы, не попал в заявку на матч.

"Манчестер Сити" проиграл МЮ 1: 2, и 32 очками занимает третье место. От лидера АПЛ- "Ливерпуля" - команда Хосепа Гвардиолы отстает на 14 пунктов. "Манчестер Юнайтед" 24 балла и идет пятым.

Чемпионат Англии

16-й тур

7 декабря

"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 1: 2

Голы: Отаменди, 85 - Рашфорд, 23 Марсиаль, 29